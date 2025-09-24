Kanser ilaçlarını imha edip SGK'ye fatura etmişler

Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporunda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı döner sermaye işletmelerinde hazırlanan kemoterapi ilaçlarının stok takibi ve süreç yönetiminde ciddi aksaklıklar olduğu ortaya çıktı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, raporda yer alan bulgulara dikkat çekerek “Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan en kritik ilaçlarda bile kayıt dışılık, denetimsizlik ve sistemsizlik var. Bu tablo hem hastaları hem de kamu kaynaklarını riske atıyor” dedi.

Sayıştay denetçileri, MKYS (Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi), HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ve ilaç hazırlama cihazlarının birbirine entegre olmaması nedeniyle kemoterapi ilaçlarının sağlıklı takip edilemediğini tespit etti. Bazı hastanelerde ilaçların kutu adedi üzerinden, bazılarında miligram bazında kayıt tutulduğu; artan ilaçların tekrar stoka kaydedilmediği; imha edilen ilaçların ise kimi zaman hastaya kullanılmış gibi gösterilerek SGK’ye fatura edildiği ortaya çıktı.

“KAMU ZARARINA YOL AÇTI”

Bakırlıoğlu, bu bulguların kamu zararına yol açtığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kanser hastalarının hayatını doğrudan ilgilendiren kemoterapi ilaçlarında düzensizlik ve keyfiyet hakim. Sayıştay’ın ortaya koyduğu tabloya göre; artan ilaçların stoğa girişi yapılmıyor, imha edilen ilaçlar hastaya verilmiş gibi gösterilerek SGK’ya fatura ediliyor. Yani hem kamu zarara uğratılıyor hem de sistemde denetim zafiyeti oluşuyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki genelgeleri bile sahada uygulanmıyor. Bu kabul edilemez bir skandaldır.”

Bakırlıoğlu, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaparak, “Bu tabloyu düzeltmek için HBYS, MKYS ve ilaç hazırlama yazılımlarının acilen entegre edilmesi, ilaçların edinimden imhaya kadar her aşamada kayıt altına alınması gerekiyor. Kamu kaynaklarını korumak ve hastaların tedavi süreçlerini güvence altına almak bakanlığın birinci görevidir.” diye konuştu.