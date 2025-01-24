Kanser tedavisi gören Gülşah Durbay: Tedavimin parçası olarak bir operasyona gireceğim

Kanser tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Güşah Durbay, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Durbay, "Yaklaşık 5 ay önce teşhisi koyulan hastalığımı sizlerle paylaşmış ve desteklerinizle iyileşeceğimi belirtmiştim. O zamandan beri devam eden tedaviye vücudum çok iyi derecede olumlu yanıt verdi. Günden güne hastalığım geriliyor, kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

"Bu süre zarfında Şehzadeler halkına olan sorumluluğumu aksatmadan var gücümle çalıştım" diyen Durbay, şöyle devam etti: "İlçemizin sorunlarının çözümü için elimden gelen gayreti ortaya koydum. Belediyenin hizmet kalitesinin artmış olduğunu görmek, vatandaşlarımızın sorunlarını bir bir çözüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Sizlere hizmet edip yüzünüzü güldürüyor olmanın verdiği mutlulukla kendimi çok daha iyi hissediyorum."

OPERASYONA GİRECEĞİM

Güşlah Durbay, tedavisi hakkında şunları söyledi: "Değerli hemşehrilerim, bugün, hatta birazdan tedavimin parçası olarak bir operasyona gireceğim. Operasyonun ardından yaklaşık 10 gün kadar istirahat etmem gerekecek. Bu süre zarfında telefonlarınızı şahsen cevaplama şansım olmayabilir. Belediyemizin hizmetleri hiçbir aksaklık olmadan Belediye Başkan Yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız tarafından aynı şekilde yürütülecektir."

"İstirahatim bittikten sonra tekrar aranıza dönecek, kaldığımız yerden çalışmalarımıza eskisinden daha sağlıklı bir şekilde devam edeceğim" diyen Durbay, "Sizleri ve sizlere hizmet etmeyi çok seviyorum. Dualarınızı bekliyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.