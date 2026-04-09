Kanser tedavisi gören iki kardeş bir saat arayla yaşamını yitirdi

Mardin'de kanser tedavisi gören İlhan (54) ve Bahattin Akti (75) kardeşler 1 saat arayla hayatını kaybetti.

Derik ilçesinin kırsal Düztaş Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki bir hastanede 8 yıldır tedavi gören İlhan Akti, dün saat 19.00 sıralarında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Bu olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Mersin’deki bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören ağabeyi Bahattin Akti de yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemlerinin ardından İlhan Akti’nin cenazesi sabah saatlerinde Viranşehir’de, Bahattin Akti’nin cenazesi ise Mersin’de toprağa verildi.