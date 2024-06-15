Kanser tedavisi gören Kate Middleton, aylar sonra ilk kez görüntülendi

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü için düzenlenen geçit töreninde aylar sonra ilk kez görüntülendi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü için düzenlenen “Trooping the Colour” geçit töreni düzenlendi.

Kral 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla ve kraliyet ailesi üyelerini taşıyan at arabaları, yerel saatle 10.30'da Buckingham Sarayı'ndan kortejle ayrılarak Kraliyet Atlı Muhafız Birliği kışlasına gitti.

Galler Prensesi Kate Middleton, aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıktı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

17 Ocak’ta geçirdiği karın ameliyatı sırasında kanser olduğunun bilinmediğini belirten Kate Middleton, açıklamasında, “Ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim önleyici bir kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım” ifadelerini kullanmıştı.