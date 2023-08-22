Kanser tedavisi gören sanatçı Emel Çiftçi tutuklandı

21 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde gözaltına alınan sanatçı Emel Çiftçi, kaçma şüphesi bulunduğu öne sürülerek tutuklandı. Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen Rahim kanseri tedavisi gören Çiftçi'nin acil ameliyat olması gerekiyor.

Dün ( 21 Ağustos Pazartesi) sabah saatlerinde gözaltına alınan sanatçı Emel Çiftçi, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı bulunması gerekçesiyle gözaltına alınan Çiftçi'nin Ankara ve Batman'da başlatılan soruşturmalar gerekçesiyle gözaltına alındığı ifademedildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Çiftçi, Ankara'da gizli tanık Ulaş'ın hakkında verdiği beyanlar gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Diyarbakır Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Çiftçi, gizli tanık Ulaş'ın kendisi hakkında verdiği beyanlar üzerinden suçlandı. Kültür sanat faaliyetleri kapsamında "örgüt üyeliği" ve "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla ifadesi alınan Çiftçi, "tutuklama" talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SEGBİS üzerinden Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan Çiftçi tutuklandı. Çiftçi'nin tutuklanmasına gizli tanık beyanları, MASAK Mali Analiz raporları, HTS analiz raporları ile kültür sanat faaliyetleri kapsamında otel konaklamaları suçlama konusu yapılırken, "kaçma şüphesi ve delil karartma gerekçeleri ve yöneltilen suçlamaların Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 100 maddesinde yer alan "katalog suç" kapsamında olması gerekçe gösterildi.

AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Çiftçi'nin kendisi ve avukatları tarafından rahim kanseri olduğuna ve acil ameliyat edilmesi gerektiğine dair sağlık raporları da mahkemeye sunuldu. Çitçi'nin Bağlar Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü, sabit ikametgahı olduğu söylense de hakimlik, tutuklanmasına karar verdi. Çiftçi'nin zehirli tiroid hastalığı da bulunuyor.

Tutuklanan Çiftçi, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.