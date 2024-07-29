Kansere yakalandığı iddia edilen Ediz Hun'dan açıklama

Kansere yakalandığı iddia edilen sanatçı Ediz Hun, rutin olarak kontrol amaçlı yaptırdığı test sonuçlarının iyi çıktığını, sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.

Kanser tedavisi gördüğü iddia edilen Ediz Hun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'un kanserle mücadele ettiği iddia edilmişti. Hun, konuyla iligli sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

83 yaşındaki oyuncunun, kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırdığı ve sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi.

Hun "Rutin check-up'larımı yaptırıyorum Herhangi bir durum söz konusu değil. Teşekkür ediyorum ilginize" ifadelerini kullandı.