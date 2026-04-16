Kansere yakalandığını iddia etmişti: Fatih Altaylı’dan ROK’a cevap

Rasim Ozan Kütahyalı, Gazeteci Fatih Altaylı'nın hem kanser olduğunu hem de siyasete gireceğini iddia etti. Kütahyalı'nın "Kanser olduğunu öğrendim çok geçmiş olsun. Artık gazeteci Altaylı dönemi bitip siyasetçi dönemi görürseniz şaşırmayın" ifadeleri gündem oldu.

O iddialara yanıt veren Fatih Altaylı, kanser hastası olmadığını ve siyasete de girmeyeceğini belirtti.

Fatih Altaylı, sağlığına ilişkin sözlerin annesini hastanelik ettiğini açıklayarak sert çıktı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI YÜZÜNDEN ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Fatih Altaylı, ortaya atılan iddiaların ailesi üzerinde yarattığı ağır tahribatı dile getirerek, Balıkesir’in bir sahil kasabasında yaşayan 84 yaşındaki annesinin bu asılsız haberi duyunca fenalaştığını belirtti.

Altaylı, "Zevzek bir komşu ‘Fatih kansermiş, geçmiş olsun’ diye haberi vermiş, annem yüksek tansiyonla hastanede" diyerek annesinin sağlık durumunu paylaştı.

Haberi yalanlamak için aradığında geç kaldığını belirten Altaylı, annesinin "Ya doğru ise ve saklıyorsa" diye düşünerek paniğe kapıldığını, bu tür yalanların insanların can sağlığıyla oynamak olduğunu vurguladı.

Almanya’da yaşayan kızı ve 85 yaşındaki kayınvalidesinin de bu durumdan etkilenebileceğine dikkat çeken Altaylı, "Kadıncağıza bir şey olsa hesabını kim verecek?" diye sordu.

FATİH ALTAYLI: BÖYLE YALANCILIK OLUR MU?

Kendisinin ne kanser olduğunu ne de siyasete girme planı bulunduğunu açıkça ifade eden Altaylı, Kütahyalı'nın sorumsuzluğuna sert ifadelerle yüklendi.

Altaylı, "Kansersem tedaviye girerim, niye siyasete gireyim. Manyak mıyım! Kanser olsam kanserim derim. Değilim" diyerek iddiaları reddetti.

Geçmişte de benzer saldırılara maruz kaldığını hatırlatan Altaylı, "Yıllardır FETÖ emriyle benimle uğraştınız tamam ama bu kadarı fazla artık. B*kunu çıkardınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.