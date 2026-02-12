"Kanseri kenevirle yendim" diyen Dilek İnan hakkında suç duyurusu
Bursa Tabip Odası, kendini “onkoloji profesörü” olarak tanıtan ve kanseri kenevirle yendiğini öne süren Dilek İnan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kendini 'onkoloji profesörü' olarak tanıtan ve kanseri kenevirle yendiği iddialarıyla gündeme gelen Dilek İnan hakkında Bursa Tabip Odası suç duyurusunda bulundu.
Almanya’daki resmî kurumlardan gelen yanıtlarda sunulan belgelerin sahte olduğu bildirildi. Bursa Tabip Odası, İnan'ın 25 Aralık 2025'te Bursa'da düzenlenen sempozyumda konuşma yaptığını anımsatarak "Kenevire ilişkin mevzuat tartışmalarının gündemde olduğu bu dönemde, bilimsel dayanağı olmayan bu kişisel konuşmanın profesör etiketiyle sunulması kaygı vericidir. tür söylemlerin medyada yeterli bilimsel bağlamdan koparılarak ısrarla gündem edilmesi, özellikle tedavisi süren hastalar açısından çok risklidir" denildi.
"Bursa Tabip Odası olarak ilgili kişinin kamuoyuna sunduğu mesleki belgelerin ve akademik unvan iddiasının doğruluğunu teyit etmek amacıyla Almanya’daki yetkili makamlara yazılı başvuruda bulunulmuştur" denilen çıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:
"Berlin Tabip Odası tarafından tarafımıza iletilen resmi yanıtta, kamuoyuna sunulan ve Berlin Tabip Odası tarafından düzenlendiği iddia edilen belgenin kendileri tarafından düzenlenmediği ve sahte olduğu, ayrıca ilgili kişinin Berlin Tabip Odası’na hiçbir zaman üye olmadığı açıkça bildirilmiştir. Bu yanıt dışında, Türk Tabipleri Birliği’nin başvurusu üzerine, kamuoyuna sunulan belgelerden ikincisini düzenlediği iddia edilen Baden-Württemberg Eyaleti Kuzey Württemberg Bölge Tabip Odası tarafından gönderilen resmi yanıtta, 10 Nisan 2008 tarihli uzmanlık belgesinin kurumları tarafından düzenlenmediği ve belgenin sahte olduğu bildirilmiştir. İlgili kişinin hiçbir zaman bu tabip odasına üye olmadığı belirtilmiş ve konu hakkında Stuttgart Savcılığı’na başvuruda bulunulduğu ifade edilmiştir. Süreç, hukuki ve mesleki sorumluluklarımız çerçevesinde takip edilmektedir."