"Kanseri kenevirle yendim" diyen Dilek İnan hakkında suç duyurusu

Kendini 'onkoloji profesörü' olarak tanıtan ve kanseri kenevirle yendiği iddialarıyla gündeme gelen Dilek İnan hakkında Bursa Tabip Odası suç duyurusunda bulundu.

Almanya’daki resmî kurumlardan gelen yanıtlarda sunulan belgelerin sahte olduğu bildirildi. Bursa Tabip Odası, İnan'ın 25 Aralık 2025'te Bursa'da düzenlenen sempozyumda konuşma yaptığını anımsatarak "Kenevire ilişkin mevzuat tartışmalarının gündemde olduğu bu dönemde, bilimsel dayanağı olmayan bu kişisel konuşmanın profesör etiketiyle sunulması kaygı vericidir. tür söylemlerin medyada yeterli bilimsel bağlamdan koparılarak ısrarla gündem edilmesi, özellikle tedavisi süren hastalar açısından çok risklidir" denildi.

"Bursa Tabip Odası olarak ilgili kişinin kamuoyuna sunduğu mesleki belgelerin ve akademik unvan iddiasının doğruluğunu teyit etmek amacıyla Almanya’daki yetkili makamlara yazılı başvuruda bulunulmuştur" denilen çıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: