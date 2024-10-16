Kanserle mücadele eden Alper Fidaner için dayanışma gecesi düzenlenecek

HABER MERKEZİ

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören DJ ve fotoğrafçı Alper Fidaner için dayanışma gece düzenlenecek. 27 Ekim'de Ankara Alerta Olgunlar’da düzenlenecek olan dayanışma gecesinin geliri Alper Fidaner'e bırakılacak.

Murat Meriç’in DJ’lik yapacağı geceye katılamayacaklar da bilet alarak dayanışmaya katkıda bulunabilecekler.

Bilet almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ALPER FİDANER KİMDİR?

Alper Fidaner, 1965’te Bursa’da doğdu. Bir yaşından beri Ankara’da yaşıyor. 1983’te fotoğrafçılığa başladı. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği yönetim kurulunda, Fotoğraf Dergisi yayın kurulunda çalıştı. Uluslararası fotoğraf yarışmalarında defalarca ödül aldı ve defalarca sergi açtı. Fotoğrafları birçok gazete ve dergide yayınlandı.

Aşk acılarını anlatan “Akrep Burcu Günleri” ile Orhan Pamuk'un kitaplarındaki İstanbul atmosferini görsel bir anlatıma dönüştürme niyeti taşıyan “İstanbul: Karamelek”in de bulunduğu on küsur saydam gösterisi hazırladı. Murat Meriç’le birlikte Radyo Arkadaş’ta Çıtır Çıtır adında eski 45’likleri çaldıkları bir program yaptı, aynı konuda Kırıkbeşlik adında bir belgesel hazırladı.