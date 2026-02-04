Kante transferini bitiren Fenerbahçe'de gözler Darwin Nunez'de

Fenerbahçe transferde bombaları arka arkaya patlatıyor. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante'nin ardından forvet transferi konusunda da Darwin Nunez ile anlaşmak üzere.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılığının ardından yerine gelecek forveti de belirledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Jhon Duran'ın Zenit'e, Youssef En-Nesyri'nin ise Al-Ittihad'a gitmesi sonrası hücum hattı zayıflayan Fenerbahçe, Nunez için Al Hilal'ın kapısını çaldı.

Sarı-lacivertlilerin, Darwin Nunez’i transfer etmek için Al Hilal ile resmi olarak görüşmelere başladığı ve transferde sona yaklaştığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

184 MİLYON EURO ÖDENDİ

Penarol altyapısında futbola başlayan Nunez, 2019'da 12 milyon euro'ya Almeria'ya transfer oldu.

Bir yıl sonra ise Benfica oyuncuyu 34 milyon euro ödeyerek transfer etti.

2 sezon sonra ise Liverpool tam 85 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu kadrosuna kattı.

Bu sezon başında da Al-Hilal bonservisine 53 milyon euro ödedi.