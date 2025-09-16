Kantin fiyatlarına yüzde 25 zam

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kantin fiyatlarına yüzde 20-25 oranında zam yapıldı. Öğrenciler, geçen yıl 20 liraya aldıkları simit ve poğaçaları bu yıl 25 liraya tüketmek zorunda kalıyor.

Çocukların okulda aç kaldığı, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemeğin sağlanmadığı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullardaki kantin fiyatları her geçen yıl oldukça pahalılaşıyor.

ZAMLI TARİFEYLE OKUL AÇILDI

Okulların açılmasıyla öğrenciler, kantinlerde zamlı fiyatlarla karşılaştı. Geçen yıl 70 liradan satılan kaşarlı tost bu yıl 85 liraya yükseldi. Simit ve poğaça türü ürünler 20 liradan 25 liraya, ayran ise 15 liradan 20 liraya çıktı.

TABLDOT YEMEK 190 LİRA

NTV'nin aktardığına göre, bazı kantinlerde sunulan tabldot yemeklerin en uygun fiyatı 190 lira oldu. Bir öğrencinin aylık yemek maliyetinin bu durumda 3 bin 800 lirayı bulabileceği hesaplanıyor.

ÖZEL OKULLARDA FARKLI TARİFELER

Belirlenen fiyatların devlet okullarındaki kantinler için geçerli olduğu, özel okullarda ise farklı tarifelerin uygulandığı belirtildi. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, “Bizim esnaf odamıza bağlı olan bütün kantinlerimiz bu fiyata göre satmak zorunda” dedi. Osmanoğlu, farklı fiyattan satış yapan kantinlerin ihbar edilmesi gerektiğini de ifade etti.