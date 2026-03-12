Kantin Kart Başvuru 2026! Kantin Kart Desteği Başvurusu Ne Zaman? Kantin Kart Desteği Başvuru Şartları Neler?

İhtiyaç sahibi öğrenciler için hayata geçirilen yeni sosyal destek programı gündemdeki yerini aldı. Özellikle veliler ve öğrenciler “Kantin kart başvuru 2026 nasıl yapılır?”, “Kantin kart desteği başvurusu ne zaman?” ve “Kantin kart desteği başvuru şartları neler?” sorularına yanıt arıyor. İstanbul Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında öğrencilere her ay düzenli destek sağlanacak. “Gönülden Bir Öğün Kartı” adı verilen uygulama ile öğrencilerin okul kantinlerinde beslenme ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor. İşte kantin kart başvurusu, başvuru şartları ve destek miktarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

KANTİN KART NEDİR?

Kantin kart, İstanbul Valiliği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan bir sosyal destek uygulamasıdır. “Gönülden Bir Öğün Kartı” projesi kapsamında dağıtılacak olan bu kartlar, öğrencilerin okul kantinlerinde yemek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Bu kartlar yalnızca okul kantinlerinde geçerli olacak ve öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hedefleyecektir.

KANTİN KART DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Kantin kart desteği, İstanbul’da yaşayan ve eğitim hayatına devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecektir. Özellikle belirli sosyal kriterleri taşıyan öğrenciler bu destekten faydalanabilecek.

Kantin Kart Desteğinden Yararlanabilecek Öğrenciler

İstanbul’da okula devam eden öğrenciler

Dar gelirli ailelerden gelen öğrenciler

Yetim öğrenciler

Sosyal destek ihtiyacı bulunan öğrenciler

İstanbul Valisi Davut Gül, uygulamanın özellikle okula devam eden ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yönelik olduğunu ifade etti.

KANTİN KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kantin kart başvurusu, İstanbul Valiliği ve ilgili sosyal yardım kurumları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecinde öğrenciler veya velileri belirli kurumlarla iletişime geçerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kantin Kart Başvuru Adımları

İstanbul Valiliği veya sosyal yardım vakıfları ile iletişime geçilir. Okul yönetimi veya ilgili vakıf yetkililerine başvuru yapılır. Başvuru değerlendirme süreci tamamlanır. Başvurusu kabul edilen öğrencilere kantin kartları teslim edilir.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun görülen öğrencilere kartlar dağıtılacaktır.

KANTİN KART DESTEĞİ KAÇ TL?

İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kantin kartlarına her ay 2.000 TL yükleme yapılacaktır.

Destek Türü Aylık Tutar Kullanım Alanı Kantin Kart Desteği 2.000 TL Okul kantinleri

Bu destek sayesinde öğrenciler okul kantinlerinde yemek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

KANTİN KART DESTEĞİ HER AY YATACAK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül’ün açıklamalarına göre kantin kart desteği her ay düzenli olarak yüklenecek. Böylece öğrencilerin eğitim hayatı boyunca düzenli bir destek alması amaçlanıyor.

Kartların yalnızca okul kantinlerinde kullanılacak olması ise yardımın doğrudan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönlendirilmesini sağlayacak.

KANTİN KART PROJESİNİN AMACI

“Gönülden Bir Öğün Kartı” projesi yalnızca öğrencilerin beslenme ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda eğitim hayatlarına da destek olmayı hedefliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Taşyapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Yalnızca okul kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2 bin lira yükleyeceğiz.”

Projenin, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.

Kantin kart başvurusu 2026 nasıl yapılır?

Kantin kart başvuruları İstanbul Valiliği ve ilgili sosyal yardım vakıfları aracılığıyla yapılacaktır. Veliler okul yönetimi veya ilgili kurumlarla iletişime geçerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kantin kart desteği başvurusu ne zaman?

Kantin kart başvuruları İstanbul Valiliği ve sosyal yardım kurumları üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru süreci ilgili kurumlar tarafından yürütülecektir.

Kantin kart desteği kimlere verilir?

Kantin kart desteği İstanbul’da okuyan, dar gelirli veya ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecektir.

Kantin kart desteği ne kadar?

Projeye göre kantin kartlarına her ay 2.000 TL yükleme yapılacaktır.

Kantin kart nerede kullanılabilir?

Kantin kartlar yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecektir.

Kantin kart desteği her ay verilecek mi?

Evet, proje kapsamında öğrencilere her ay düzenli olarak 2 bin TL yükleme yapılacaktır.