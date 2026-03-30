Kantine borçlu öğrenciler üniversitede ifşa edildi

Haber Merkezi

Konya Selçuk Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi’nde kantin işletmecisinin borçlu öğrencilerin isimlerini duvara asması büyük tepki çekti. Üniversite yönetimi listeleri kaldırırken, işletmeci hakkında inceleme başlatıldı. Kantin işletmecisinin borcu öğrencilerin isimlerini liste halinde duvara asması, hem öğrenciler hem de kamuoyu tarafından “ifşa” olarak değerlendirildi.

Olay, öğrencilerin yaşadığı ekonomik durumu gözler önüne sererken, uygulamanın ‘kişisel hak ihlali’ olduğunu savunan öğrenciler üniversite yönetimine çağrıda bulundu.

Tepkilerin büyümesi üzerine Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, söz konusu listelerin derhal kaldırıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Öğrencilerimizin kişisel verilerinin korunması esastır. Bu tür uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmez” ifadelerine yer verildi. Diğer yandan kantin işletmecisi hakkında idari süreç başlattı.

ÇELİK BORÇLARI ÜSTLENDİ

Borç listesi tartışmasına şarkıcı Çelik’ten tepki geldi. “8 Nisan’da Konya’ya geldiğimde, konserden önce veya sonra üniversiteyi ziyaret edip o kardeşlerimin kantin borçlarını şahsım adına kapatacağım. O borçlar artık benim” açıklamasında bulunan Çelik, öğrencilerin borçlarını üstlendi.