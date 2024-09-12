Kantinler sağlıksız, pahalı

Çocukların okulda aç kaldığı Türkiye’de öğrencilere okullarda bir öğün ücretsiz yemek vermeyen Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullardaki kantin fiyatları da oldukça pahalı.

Simitten tosta, çorbaya kadar birçok gıda okul kantinlerinde dışarıdaki fiyatlarından daha pahalı.

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası’nın ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası tarafından kamu okulları için belirlenen kantin fiyatları açıklandı. Buna göre Gaziantep’te pastane ve simitçi arabalarında 15 TL’ye satılan simit okul kantinlerinde 20 TL’ye satılacak. Çay 10 TL, yarım litre su 10 TL, kaşarlı tost ise 55 TL’ye, ayran da 15 TL’ye satılacak. 3 çeşit tabldot yemeğin fiyatı ise 100 TL olarak açıklandı.

Döner, ekmek arası kıyma gibi öğrenciler tarafından fazlaca tercih edilen beslenme ürünlerinin fiyatı ise oldukça pahalı. Listeye göre, döner 75 TL, kıyma 120 TL’den kantinlerde satışa çıkarıldı. Böylece bir öğrenci her gün simit, ayran ve yarım litre su aldığında bile aylık yiyecek masrafı 1000 TL’yi bulacak. Tost ve ayran aldığında ise bu fiyat 1000 TL’nin çok üstüne çıkıyor.

OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda Türkiye ilk sırada bulunuyor. OECD verilerine göre, Türkiye’de bugün her 5 çocuktan biri derin yoksulluk sorunları ile yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamıyor.

Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı, öğrencilerin simit ayran bir tarafa su bile alamadığını söyledi. Parlakçı, “Çocuklarımız içme suyunu erişemediği için simit ve ayranı konuşamıyoruz bile. Döner veya ekmek arası ürünlere birçok çocuğun ulaşması mümkün değil. Okullardaki durum oldukça vahim. Özellikle dezavantajlı mahallelerde çocuklar okula aç gelip aç gidiyor. Bizim bir öğün ücretsiz yemek talebimiz hala geçerli ancak hiçbir adım atılmıyor. İktidar adım atmadıkça çocuklar açlıkla cebelleşiyor. Öğretmen arkadaşlarımız çocuklara bir şeyler almaya çalışıyor ama bu bir çözüm değil” dedi.

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GÜVENLİ GIDA UYGULAMASI 4 KEZ ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik, “Okul Gıdası Logosu” uygulamasına geçiş süresi 14 Eylül 2026 tarihine kadar uzatıldı. Tebliğ ile birlikte okul kantinlerindeki hijyenik ve güvenli gıda uygulaması geçen yıl dördüncü kez ertelendi. Okul gıdası logosu uygulamasına hijyenik ve güvenli gıdaya geçilmesi için kararlaştırılmıştı.