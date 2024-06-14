'Kanun Hükmü’ Almanya’da seyirciyle buluşuyor

Yönetmen Nejla Demirci'nin KHK ile görevinden alınan Doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeselinin Almanya'da gösterim yerleri belli oldu.

Yönetmen Nejla Demirci’nin yönetmenliğini yaptığı “Kanun Hükmü” filminin gösterim yerleri ve tarihleri belli oldu.

Yönetmen Nejla Demirci'nin KHK ile görevinden alınan Doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeselinin Almanya'da gösterim tarihleri açıklandı.

Belgesel, Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu’nun (ATİK) organizasyonuyla seyirciyle buluşacak.

Belgeselin gösterim programı şöyle:

* 14 Haziran- Nürnberg’teki saat 18:30’d. Yer: Nachbarschaftshaus Gostenhof Adam-Klein-Srasse 6 90426 Nürnberg.

* 15 Haziran-Augsburg’taki saat 19:45’de. Yer: Mephisto Simenası.

* 16 Haziran-Ulm’da saat 17:00’da. Yer: Bürgerhaus, Schaffnerstr. 17, 89073 Ulm

* 20 Haziran- Saat 18:00’da Duisburg’ta Gençlik ve Kültür Derneği’nde. Etkinlikte Nejla Demirci ile söyleşi düzenlenecek.

* 21 Haziran-Saat 18:00, Yer: Cineplex Alhambra, Seestr. 94, 13353 Berlin

22 Haziran-Saat 18:00’da Hamburg’daki ATİF derneğinde belgesel gösterilecek.

NE OLMUŞTU?

Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, "Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır" derken sorumluluğun Altın Portakal Film Festivali’ne ait olduğunu söylemişti.

Sansüre tepki gösteren 20 jüri üyesi, film yeniden seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu.

19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin Ankara ayağının, Kuğulu Park’ta yapılacak yürüyüş ve ardından Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yönetmen Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” filminin gösterimiyle açılması planlanıyordu. Ancak açılış filmi olarak belirlenen “Kanun Hükmü” filmi Çankaya Kaymakamlığı tarafından gösterime bir saat kala yasaklanmıştı. Sansüre gerekçe olarak ise 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gösterilmişti. Katılımcıların Kuğulu Park'tan Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yürümeleri de polis tarafınadn engellenmişti.