Kanun tanımayan AKP’liye ağır ceza

En az 12 bebeğin ölümüne sebep olmakla suçlanan ve cumhuriyet savcısını tehdit ettiği ortaya çıkan Yenidoğan Çetesi gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan çetesi iddianamesinde yer alan ve çetenin merkezlerinden biri olan Silivri’deki Kolan Hastanesi’nin ruhsatını iptal etmişti. Silivri Kolan Hastanesi’nin sahibi Mehmet Nedim Kolan ise 2018’de AKP’den Ağrı milletvekili aday adayı olmuştu. AKP’li Kolan, şimdi de Şişli’deki özel hastanesinde bir skandala imza attı.

REKOR PARA CEZASI

CHP’li Şişli Belediyesi, AKP’li Kolan’ın Şişli’deki hastanesini kaçak tadilatla büyüttüğünü belirledi. Şişli Belediyesi’nin 5 Kasım 2024 tarihli Encümen kararıyla, hastaneye 31 milyon 404 bin TL para cezası kesti.

Belediye yetkilileri Kolan Hastanesi’nin ruhsat eki onaylı projesine aykırı olarak; zemin katta orta bahçe olarak görünen alanın açılır kapanır pergola sistemi ile kapalı hale getirilerek kafe alanını büyüttüğü, dokuzuncu normal kat ile dokuzuncu asma kat arasında bulunan 8 adet merdiveni iptal edilerek döşeme boşluklarını kapattığı belirledi. Deprem felaketinden ders çıkarmayan AKP’li Kolan’ın dokuzuncu asma kat bölme duvarlarının yerlerini değiştirdiği de tespit edildi. Belediye, hastanenin kaçak alanlarını yapı tatil tutanağı düzenleyerek mühürledi.

Şişli’deki Kolan Hastanesi

BAKAN ZİYARET ETMİŞTİ

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Mehmet Nedim Kolan ve eşi Ayşe Kolan’ı ziyaret ettiği de ortaya çıktı. 2016-2018 yılları arasında bakanlık yapan Sayan Kaya’nın, 2022 yılında Kolan çiftini ziyaret ettiği ve Kolan Hastanesi’nde fotoğraf çektirdiği ve paylaştığı öğrenildi. Ayrıca Kaya’nın yanında Mehmet Metiner gibi birçok AKP’linin Kolan ile görüştüğü ve sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaştığı görüldü.