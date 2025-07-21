Kanun teklifi Meclis’te kabul edildi: Sağlık alanında yeni düzenlemeler

TBMM Genel Kurulu'nda kenevirin kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

29 maddeden oluşan teklifle, ilaçlara takip sistemi getirilmesi hedeflenirken, hekimlerin özel sağlık kuruluşları ve kurumlarında çalışma esasları düzenleniyor. Düzenlemeyle tıbbi kenevirden elde edilen ürünlerin ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek, bu ürünler sadece eczanelerde reçete karşılığı sunulabilecek.

AKP tarafından 29 maddeden oluşan sağlık alanında düzenlemeleri içeren "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

TAKİP SİSTEMİ GELECEK

Teklife göre, 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun'da yapılan düzenlemeyle, her ilaç, üretim, tedarik, dağıtım veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar Takip Sistemi ile izlenebilecek.

Sahte, kaçak ve her türlü yasa dışı ürünün yasal tedarik zincirine girmesini önlemeyi amaçlayan düzenlemede, Takip Sistemi ile ruhsatlı ilaçların stok kontrolleri ile üretim ve dağıtım planlaması takip edilmesi öngörülerek düzenlemelere aykırı hareket edenlere yeni yaptırımlar uygulanacak.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da yapılan düzenlemeyle, özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Sağlık hizmet sunumunun kalitesinin ve denetlenebilirliğinin artırılması amaçlanan düzenleme için 1 Haziran 2026 tarihine kadar uyum süreci tamamlanacak.

Sağlık hizmetlerinde eğitim ve meslek tanımlarının düzenlenmesiyle, nükleer tıp teknikerliği ve diş protez teknisyenliği sağlık meslekleri arasında yer alacak. Düzenlemeye göre, lise seviyesindeki ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı unvanları ise Sağlık Bakım Teknisyeni adı altında birleştirilecek.

AİLE HEKİMLİĞİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

Kanun teklifiyle, 2035 yılına kadar olan nüfus ve aile hekimliği kayıtlı kişi sayısı projeksiyonlara göre sözleşmeli aile hekimliği uzmanlığı (SAHU) vasıtasıyla aile hekimliği uzman sayısının artırılması hedefleniyor. Ek olarak, sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi süresi, en az beş yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için dört yıl olarak düzenlenecek.

Hemşire yardımcısı ve ebe yardımcısı ünvanlarının kaldırılması ve diş protez teknisyeni ünvanının ihdası doğrultusunda sağlık meslek liselerinde öğrenci kaydedilebilecek programlar yeniden belirleniyor; hemşire yardımcıları ve ebe yardımcıları ile bu programların öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasındaki statüleri "sağlık bakım teknisyeni" statüsü altında birleştiriliyor.

KENEVİRDEN ELDE EDİLEN TIBBİ ÜRÜNLERE YÖNELİK DÜZENLEME

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, kenevirden elde edilen tıbbi ürün, uyuşturucu etkisi olmayacak oranda kişisel bakım ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Bu ürünler sadece eczanelerden satılabilecek. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

BÜYÜK PARKLARA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILABİLECEK

3194 sayılı İmar Kanununda yapılan düzenlemeyle, toplam yüzölçümü 2 bin 500 metrekareden büyük parklarda ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin konumlandırılması hedefleniyor.

Kanun teklifi ile, özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla suistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar hakkında yeni idari yaptırımlar geliyor.

OPTİSYENLERE YÖNELİK PARA CEZALARI

Optisyenlik Hakkında Kanun'daki değişiklikle, optisyenler, müessese faaliyetlerine ilişkin kayıtları Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorunda olacak. Optisyenlik uygulamalarına aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.