Kanun teklifi Meclis’ten geçti: Araçlarda yeni ÖTV düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek, yasalaştı.

Kanunla taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirlenecek. ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında düzenlendi.

Genel Kurul'da AKP'nin önergeleriyle 5 madde ihdas edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla "kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılması, ihtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması" amaçlanıyor.

Genel Kurul görüşmelerinde teklife AKP'nin önerisiyle 5 madde ihdas edildi. İhdas edilen maddeler şöyle:

"- Madde 28 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatından kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerinin Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatları aracılığı yürütebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

-Yazılı veya elektronik bildirim

Madde 109 - Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında veya işçinin yazılı kabulü şartıyla elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olan kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı üzerinden gönderilmek suretiyle yapılması gerekir. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler herhâlde yazılı yapılır. Yazılı bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

KEP sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanır. Bu maddede belirtilen elektronik bildirimler KEP sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

-Özel istihdam bürosu, iş gücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler, işe yerleştirmeler ve geçici işçi sağlama sözleşmeleri ile ilgili istatistikleri, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri ve yayımladığı açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirdiği kişilere ilişkin verileri süresi, formatı ve esasları Kurumca belirlenen şekilde elektronik ortamda Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

- 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirilen kişilere ilişkin verileri Kurumca belirlenen süre, format ve esaslara göre bildirmeyen özel istihdam büroları ihtar edilir. İhtara rağmen yedi gün içinde bildirimde bulunmayanlara 136 bin 190 Türk Lirası, fiilin bir yıl içinde tekrarı hâlinde 270 bin 380 Türk lirası.

- Bu Kanun ve bu Kanunla mülga kanunlar ile sosyal güvenliğe dair diğer kanunlar kapsamında Kuruma yapılması öngörülen başvurulardan Bakanlıkça uygun görülenler yurt dışında çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşelikleri vasıtasıyla alınabilir. Yurt dışından hangi başvuruların alınacağına, başvuruların alınmasına, Kuruma iletilmesine ve başvurulara dair diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Komisyona 21 madde olarak gelen kanun teklifine görüşmelerinin ardından üç yeni madde daha eklenmişti. Katma Deger Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine eklenen yeni düzenlemeyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan "yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin yüzde 50'nin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)" satırındaki motorlu taşıtlar, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına teslimi KDV'den istisna tutulabilecek.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazlar Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17'inci maddesine de yeni bir bent eklendi. Buna göre, idari yaptırımlar yeniden düzenlenerek LPG ticareti yasağına aykırı hareket edenler hakkında idari ceza ve yaptırım uygulanabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesine de geçici madde eklendi. Buna göre, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri faaliyetlerine ilişkin görevleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara yönelik bütçe ile tahsis edilen ödeneklerden 31 Aralık 2025 tarihine kadar ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ödeme yapması için Sanayi ve Teknoloji Bakanına yetki verilecek.

Görüşmelerin ardından 24 maddeye çıkarılan ve 13 kanunda değişiklik öngören kanunla, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun üçüncü maddesinde yapılan kapsamlı değişiklikle, yetkisiz faaliyetlerde bulunanlara ilişkin idari yaptırımlar netleştirilerek beş yıl içinde tekerrürü halinde idari para cezasının üst sınırdan uygulanması hükmü getirildi.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4. maddesi tamamen yeniden düzenlenerek, ticari amaçlı döviz alım satımında bulunmak, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında üye olarak faaliyette bulunmak, kıymetli maden rafinaj faaliyetlerinde bulunmak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin alma zorunluluğu getirildi. Ayrıca, bu izinlere ilişkin tarifeleri artırma veya azaltma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.

Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde yapılan değişiklikle, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı personeline ödenen fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı 160’tan 300’e çıkarılarak, bu ödemeden yararlanabilecek personel oranı yüzde 20’den yüzde 40’a yükseltildi.

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen düzenlemeyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar ve bu kurum tarafından yönetilen mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den istisna tutulacak.

ÖTV’NİN, KDV MATRAHINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN KDV KANUNUNDA DÜZENLEME

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda yapılan değişiklikle, akaryakıt sektöründe faaliyette bulunan bazı mükelleflerin katma değer vergisinin ödenmemesine ilişkin farklı girişimlerde bulunmalarını önlemek ve özel tüketim vergisi tutarına isabet eden katma değer vergisi tutarının ithalat aşamasında alınmasını sağlamayı teminen, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na, ekli listede yer alan malların ithalinde hesaplanıp teminata bağlanan özel tüketim vergisinin, katma değer vergisi matrahına dahil edilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

AR-GE GELİŞTİRMEYE VERGİ STOPAJINDA ÜCRET TUTARINA SINIRLAMA

Kanun Ar-Ge, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personel, tasarım ve destek personeli ve araştırma altyapılarında çalışan personelin vergi stopajında yeni düzenlemeler içeriyor. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnası kapsamında değerlendirilebilecek ücret tutarı, aylık brüt asgari ücretin 25 katı ile sınırlandırılacak. Yine yapılan düzenlemeyle, araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personeline yönelik istisnaya konu edilebilecek ücret tutarı, sınırsız kullanımın önüne geçmek için aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının belli bir katıyla sınırlandırılması öngörülüyor.

ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE ALAN İLAVE YETKİSİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NA VERİLİYOR

Endüstri Bölgeleri Kanunu'na eklenen hükümlerde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan endüstri bölgelerine alan ilavesi ve mevcut alanın daraltılmasına ilişkin, endüstri bölgesine alan ilavesine ve alan çıkarmaya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkisi netleştirildi. Düzenlemeyle endüstri bölgelerine alan ilave etme yetkisi Bakanlığa verildi. Ayrıca imar planının yapılması aşamasında mülkiyet, jeolojik açıdan sakıncalı alanlar, ilgili kurumlardan gelen yapılaşmaya ilişkin kısıtlayıcı görüşler, koruma sınırları ve benzeri teknik nedenlerden dolayı mevcut alanın daraltılmasına ihtiyaç duyulabildiğinden alan çıkarma yetkisi Bakanlığa verildi.

Ulusal güvenlik kuruluşlarının güvenlik maksadıyla alacakları yerli üretimi bulunmayan arazi taşıtlarında ÖTV istisnası

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ulusal güvenlik kuruluşlarına, yani Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından milli savunma ve iç güvenlik maksadıyla alınacak ve bu amaçla kullanılacak yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan taşıtlar ile ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan arazi taşıtları ve motosikletlerin ilk iktisabında özel tüketim vergisi istisnası getirildi.

ÖTV MATRAHLARI, PİYASA KOŞULLARINDA OLUŞAN FİYATLARI ETKİLEMEYECEK

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'inci maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına tanınan yetki genişletilerek, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme imkânı getirildi. ÖTV Kanunu'nda yer alan akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek. Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında düzenlendi.