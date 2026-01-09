Kanun teklifi sunuldu: En düşük emekli aylığı 20 bin TL olacak

Türkiye'de 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisine göre 16 bin 881 lira olması beklenen en düşük emekli aylığı, yapılan düzenlemeye rağmen açlık sınırının çok altında kaldı.

TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre, Meclis'e sunulan kanun teklifi ile en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine çıkarılacak. Böylece en düşük emekli maaşına yüzde 18,47 oranında zam yapılmış olacak.

Ayrıntılar geliyor...