Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Zeytinlikler ranta açılıyor!

Zeytin üreticilerinin, köylülerin, yaşam savuncularının ve muhalefetin günlerdir karşı çıktığı zeytinlik alanlarının ranta açılmasının öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacağı gerekçesiyle tepki çeken Kanun Teklifi yasalaştı.

Yasa ile Maden Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.

Kanunla, ÇED süreçlerinin hızlandırılması ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede madencilik faaliyetleri yürütülebilmesi öngörülüyor.

RUHSAT BEDELİNDE YÜZDE 30 İNDİRİM

Değişiklikle, ruhsat sahiplerinin işletme ruhsat bedeli kadar rehabilitasyon bedeli ödemesi zorunlu hale getiriliyor, mevcut düzenlemede çevre ile uyum bedeli ruhsat bedelinin bir payı olarak tahsil edilmesi nedeniyle ruhsat bedelinde yüzde 30 oranında indirim yapılacak.

Tahsil edilecek işletme ruhsatı bedelinde yapılan indirimin devlet hakkı gelirlerinde azalmaya sebebiyet vermemesi için mevcutta en az işletme ruhsat bedeli kadar alınan asgari devlet hakkı miktarı da ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar artırılıyor.

Ayrıca düzenlemeyle krom madeni, Maden Kanunu'nun "Devlet Hakkı Oranlarının" bulunduğu tabloda yer almasına rağmen Londra Metal Borsası'nda işlem görmediği için bu tablodan çıkarılarak genel hükümlere tabi hale getirilecek.

MADEN ARAMA FAALİYETLERİ

Maden Kanunu'nun arama faaliyetlerini düzenleyen hükmünde yapılan değişikliğe göre, arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemi olacak.

Ön arama dönemini takip eden genel arama dönemi, 4. Grup madenlerde 2 yıl, diğer grup madenlerde 1 yıl olacak.

İDARİ PARA CEZASINA VE RUHSAT İPTALİ YAPTIRIMI

Maden Kanunu'nun "işletme ruhsatı ve madenin işletilmesi"ni düzenleyen hükmünde değişik yapılıyor.

Buna göre, rehabilitasyon bedelinin ruhsat bedelinden ayrı bir bedel olarak alınmasını öngören ilgili diğer maddelere uyum sağlanması ve ruhsat süresinin uzatılması taleplerinin uygun bulunabilmesi için makul ölçüde (asgari) üretim faaliyeti yapılması şartı getirilecek.

Kanunla, idari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye doğru 3 yıllık dönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen yıllık üretim miktarının yüzde 30'undan daha az olması durumunda ruhsat sahiplerine verilen 77 bin 632 Türk lirası idari para cezasını içeren hüküm ile 5 yıl içinde 2 defa idari para cezası uygulanması halinde ruhsat iptal edilmesine ilişkin hüküm de Kanun metninden çıkarılıyor.

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