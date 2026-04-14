Kanun teklifi verildi: Ankara’ya yeni üniversite

Ankara’ya yeni bir üniversite kurulması için çalışmalara başlandı. Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifine göre kentin Kahramankazan ilçesinde Satı Kadın Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması teklif edildi.

Teklifte üniversitenin bir teknik ihtisas üniversitesi olacağı ve Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlayacağı aktarıldı.

“STRATEJİK MERKEZ”

Teklifin gerekçesinde şunlara dikkat çekildi:

“Ankara'nın Kahramankazan ilçesi, son yıllarda savunma sanayii, havacılık, uzay teknolojileri, makine, metal ve ileri teknoloji üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Başta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) olmak üzere çok sayıda yüksek teknoloji üretim tesisi ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) gibi stratejik yatırımların bu bölgede yoğunlaşması, Kahramankazan'ı yalnızca Ankara’nın değil, Türkiye'nin de stratejik üretim merkezlerinden biri haline getirmiştir.

Kahramankazan'da kurulacak bir teknik ihtisas üniversitesi; sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirecek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artıracak, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarına erişimini kolaylaştıracak ve Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Üniversitenin, bölgedeki kuruluşlarla kurulacak uygulamalı eğitim modelleri, ortak laboratuvarlar ve iş birlikleri aracılığıyla öğrencilerin savunma ve havacılık sanayiinde doğrudan deneyim kazanmasına olanak sağlayacaktır.”

Ayrıca kurulması öngörülen üniversiteye, Cumhuriyetimizin ilk kadın milletvekillerinden biri olan Satı Kadın'ın (Satı Çırpan) adının verilmesi, yalnızca bir isimlendirme tercihi olmayıp; Cumhuriyet değerlerine, kadınların toplumsal ve siyasal hayattaki öncü rolüne ve fırsat eşitliği ilkesine güçlü bir atıf niteliği taşımaktadır.”

“ÖNCÜ BİR SİMGEDİR”

Teklifi Meclis’e sunan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin ilk kadın milletvekillerinden biri olan Satı Kadın (Satı Çırpan), yalnızca siyasi bir temsilci değil; aynı zamanda Anadolu kadınının üretkenliğini, direncini ve toplumsal hayattaki kurucu rolünü temsil eden tarihsel bir figürdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldığı dönemde sergilediği duruş, Cumhuriyet'in eşitlikçi ve ilerlemeci vizyonunun somut bir yansıması olmuştur. Bu yönüyle Satı Kadın'ın adı, kadınların kamusal alanda varlık mücadelesinin, emeğinin ve toplumsal dönüşümdeki öncü rolünün güçlü bir simgesidir. Onun adım taşıyan bir üniversitenin kurulması; yalnızca tarihsel bir vefayı değil, aynı zamanda bu mirasın bilim, eğitim ve toplumsal gelişim yoluyla geleceğe taşınmasını ifade edecektir.”