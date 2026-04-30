Kanun teklifi verildi: Suudi şirketler Türkiye'de iki kentte santral kuracak

Suudi Arabistan ile Ankara arasında imzalanan enerji santrali projelerinin onaylanmasına ilişkin Meclis’e kanun teklifi verildi.

Teklifte Suudi şirketlerin Sivas ve Karaman’da kuracağı güneş enerjisi santrali kuracağı ve buradan üretilecek enerjinin 30 yıl boyunca Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınacağı belirtildi.

SİVAS VE KARAMAN'DA KURULACAK

Meclis’in sitesinde şu bilgilere yer verildi: “Teklif ile, Türkiye’de toplam 5000 MW kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini, Sivas ve Karaman’da her biri 1000 MW olmak üzere 2000 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin kurulmasını, inşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisinin 30 yıl süreyle Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınmasını, santraller için tahsis edilen alanların mülkiyetinin EÜAŞ’da kalmasını ve 30 yıllık sürenin sonunda EÜAŞ’ın santralleri bila bedel devralma hakkının olmasını öngören Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunması amaçlanmaktadır.”

"BAĞIMLILIK AZALACAK" İDDİASI

Teklifin gerekçesinde ise şu bilgilere yer verildi: “ülkemiz, eneıji arz güvenliğinden taviz vermeden enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak ve 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşılmasını temin edecek politikalar yürütmektedir.

2024 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 29. Taraflar Konferansında ülkemizin güneş ve rüzgâr enerjisinde mevcut durumda yaklaşık 30.000 MW olan kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120.000 MW'a çıkarma hedefi ilan edilmiştir. Diğer taraftan, ülkemizin 2035 yılı için belirlediği güneş ve rüzgâr kurulu güç hedeflerine ulaşmak için Yenilenebilir Kaynak Alanları yarışmalarının her yıl düzenlenmesi ve diğer ülkelerle büyük çaplı yenilenebilir enerji projelerine yönelik anlaşmalar imzalanması planlanmaktadır. Mezkûr Anlaşma, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, 2035 yılma kadar 120.000 MW güneş ve rüzgâr kurulu gücünü gerçekleştirme hedefi ve 2053 net sıfır emisyon hedefi ile 12. Kalkınma Planında yer alan politika önceliklerine ulaşılması bakımından önemli bir adım teşkil etmektedir.”