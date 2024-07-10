Kanun teklifini kabul etmiyoruz

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin Meclis’teki görüşmeleri devam ederken eğitim emekçileri isyan etti. Ankara’da toplanan emekçiler polis müdahalesine rağmen “Kanun teklifini hemen geri çekin” dedi.

Politika Servisi

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) teklifinin geri çekilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’ndan TBMM’ye yürümek isteyen Eğitim-Sen üyeleri polis müdahalesiyle karşılaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağıran eğitim emekçileri, Bakanlık önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Eğitim İş’in Meclis’e yürüme kararı da Valilik yasağıyla karşılaştı. Bir araya gelen öğretmenlere polis biber gazıyla müdahale etti.

Meclis Genel Kurulda dün tepki çeken ÖMK görüşüldü. MEB önünden Meclis’e yürümek isteyen Eğitim Sen üyesi eğitim emekçilerine polis müdahale etti. Polisin gazlı müdahalesine rağmen dağılmayan eğitim emekçileri MEB önünde uzun süre bekledi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak saat 17:00 ye kadar barikat açılmazsa süresiz eyleme devam edeceklerini ve tüm örgütlerine Ankara’ya gelmeleri için çağrı yapacaklarını açıkladı.

Ardından Eğitim-Sen üyeleri polis ablukasına alındı. Öğretmenlerin önü çevik kuvvet polisleri tarafından kapatılırken öğretmenler, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa", "Meclis, ÖMK’yı reddet" sloganları attı. Yürüyüşleri engellenen eğitimciler, MEB önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

SİYASİ PARTİLER DESTEK VERDİ

Eğitimciler ellerinde “Öğretmen düşmanı ÖMK’ya hayır” yazılı pankart taşıdı. Eyleme SOL Parti, CHP ve DEM Parti yöneticileri ile milletvekilleri de destek verdi. Eğitimcilerin MEB önünden TBMM’ye yapmak istedikleri yürüyüşe polisler tarafından izin verilmedi. Meclis’e giden yol güzergahı, bariyerlerle kapatıldı. Öğretmenlerin önü çevik kuvvet polisleri tarafından kapatıldı. Polis, öğretmenlerin dağılması için anons yaparak eğitimcilerin basın açıklaması için ayrılan alanda kalmalarını istedi.

ZOR KULLANILARAK DAĞITILACAKSINIZ

Polis tarafından yapılan anonsta, "Polisimize direnmeyelim. Dağılma istikametiniz Sıhhiye. Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Dağılmadığınız takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız" denildi. Yürüyüşleri polislerce engellenen öğretmenler, MEB önünde oturma eylemine başladı. Polis tarafından ise eğitimcilere "Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Dağılmadığınız takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız" şeklinde anons yapıldı.

Polisin müdahalesi sonrası bir araya gelen eğitim emekçileri sloganlar eşliğinde eylemini sürdürürken ikinci kez polis müdahalesine maruz kaldı, polis müdahale sırasında eğitim emekçilerinin üzerine gaz attı. Müdahale sırasında barikata yüklenen 2 kişinin gözaltına alındı.

Direniş sürerken bir açıklama yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak barikatlar açılıncaya kadar tüm örgütle birlikte MEB önünde süresiz eylem yapacaklarını söyledi. Irmak sözlerine şöyle devam etti; "Mecliste anti demokratik bir kanunun görüşmeleri devam ederken önümüze de anti demokratik bir barikat kurdular. Bu barikat açılmazsa bütün örgütümüzü buraya çağırıyoruz yarın. Bize kurulan bu barikatı da Mecliste bizim için anti demokratik bir şekilde oluşturmaya çalışan kanunu da yarın gelecek kitlemizle birlikte aşacağız. Eğer bu barikat beşe kadar açılmazsa, örgütümüzü buraya çağırıyoruz, örgütümüz gelene kadar da süresiz bir şekilde burada oturuyoruz.”

Öte yandan Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto amacıyla dün saat 16.00’da TBMM’nin yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı’ndan 1. Meclis’e yürüme kararı aldı. Ankara Valiliği, Eğitim-İş’in yürüyüşünü ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirtilen yürüyüş alanı olmadığı’ gerekçesiyle yasakladı. Eğitim-İş, valiliğin yasağına rağmen 1. Meclis’e yürüyeceğini duyurdu. Duyurunun ardından bugün bir araya gelen öğretmenlere polis müdahale etti. Bazı eğitimciler, müdahale sırasında kullanılan biber gazından etkilendi.

KADROLAŞMA ÇABASI

Teklifte öğretmen yetiştirme uygulamasını yeniden düzenleyen maddeler yer alıyor. Eğitim fakültelerinden ya da “MEB’in uygun bulduğu” bölümlerden mezun olanların direkt göreve başlamasının önü kapatıldı. Eğitim Fakültesi mezunlarının, “öğretmen” unvanı yerine, “öğretmen adayı” unvanını alması kararlaştırıldı. AKP’nin, “öğretmen adayı” olarak tanımladığı Eğitim Fakültesi mezunlarına, kanun ile kurulacak Milli Eğitim Akademisi’nde iki yıl eğitim verilmesi planlandı. Akademide eğitim alan öğretmenlerin, kurulacak komisyonun değerlendirmesinin ardından ancak göreve başlayabileceği belirtildi. Düzenleme, “Eğitim Fakültelerindeki nitelik düşüklüğünün itirafı” ve “AKP’nin eğitimde kadrolaşma çabası” olarak yorumlandı.