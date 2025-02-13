Kanuna 'Hakan Şükür' ayarı geliyor: Bakanlık harekete geçti

Adalet Bakanlığı, 6100 sayılı kanunda değişikliğe giderek firari durumda bulunan kişilerin avukat aracılığıyla dava açmasının önüne geçmeye hazırlanıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun kaleme aldığı "Neee Hakan Şükür FETÖ’cü müymüş!" başlıklı yazıya göre yasa değişikliğine ilişkin süreç, iktidara yakınlığıyla bilinen avukat Burak Bekiroğlu'nun Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurusu sonrasında gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ suçlamasıyla gri listede arama kaydı bulanan eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür, kendisine sosyal medyada gelen hakaretlere ilişkin ABD’de Teksas eyaletinde bulunan bir noterden Türkiye’deki bir avukata vekalet verdi.

Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, tazminat davalarında Şükür lehine tazminat kararı verdi.

LEHTE KARAR VEREN HAKİMLERE 'TERÖR' SUÇLAMASI

İktidara yakınlığıyla bilinen avukat Burak Bekiroğlu ise Hakan Şükür lehine karar veren hâkimler hakkında HSK'ye başvuru yaptı.

1995 yılında gerçekleşen Hakan Şükür'ün nikah töreni... Gülen'in şahit olduğu nikahı dönemin İBB Başkanı Erdoğan kıymıştı / Fotoğraf: Cumhuriyet

Bekiroğlu, Şükür lehine tazminat kararı veren hâkimlerin “terörizmin finansmanı” suçundan soruşturma açılmasını, bu süreçte açığa alınmalarını, haklarında ihraç kararı verilmesini talep etti.

KANUNDA DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Söz konusu başvurunun ardından Adalet Bakanlığı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik yapmak için harekete geçti.

6100 sayılı kanunun 71. maddesinde yer alan alan “Dava ehliyeti olan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir veya takip edebilir” maddesine “Ancak hakkında yakalama emri verilen veya kaçaklık kararı verilen kişiler davasını bizzat açıp takip etmek zorundadır" ibaresi eklenecek.