Kanuni esprisi nedeniyle gözaltına alınmıştı: Komedyen Tuba Ulu için hapis istemi

Gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında espri yapması üzerine gözaltına alınan Komedyen Tuba Ulu hakkında iddianame hazırlandı.

Komedyen Tuba Ulu, 'Lady Malumat' adlı stand-up gösterisinde kullandığı ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ulu hakkında iddianame hazırlandı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Savcılık, Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediğini öne sürerek 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ulu, İstanbul Asliya Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Tuba Ulu hakkında stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili yaptığı "Fuck buddysiyle evlendi" şeklindeki esprisi nedeniyle "tarihi milli manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılığın gözaltı kararında şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespit edilen T.U. İsimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde talimata istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır."

Komedyen Tuba Ulu, 9 Nisan'da gözaltına alınıp emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Ulu, buradan serbest bırakılmıştı.

Ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Ulu’nun X (Twitter) hesabı ve YouTube kanalı "milli güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle Türkiye’den erişime kapatılmıştı.