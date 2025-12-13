Kanuni Motosiklet Fiyatları Aralık 2025 | Güncel Scooter ve ATV Modelleri

Türkiye’nin köklü motosiklet markalarından biri olan Kanuni, Aralık 2025 itibarıyla scooter ve ATV modelleriyle motosiklet tutkunlarının radarında yer alıyor. Gerek şehir içi kullanımda sunduğu pratik çözümler gerekse arazi şartlarına uygun ATV seçenekleriyle Kanuni motosiklet fiyatları, araştırılan başlıklar arasında öne çıkıyor. Peki Kanuni hangi modelleri sunuyor, scooter motosikletler neden bu kadar tercih ediliyor?

KANUNİ HAKKINDA

Kuralkan Motorlu Araçlar AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kanuni, bin dokuz yüz seksen yedi yılında kurulmuş bir Türk motosiklet markasıdır. Üretim merkezi Tuzla / İstanbul olan marka, Türkiye’de motosiklet sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

Güney Kore’li S&T Motors ve Hindistan’lı Bajaj Auto ile kurduğu ortaklıklarla ürün gamını genişleten Kanuni, yaygın yetkili servis ve pazarlama ağı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmaktadır.

KANUNİ SCOOTER MODELLERİ VE GÜNCEL FİYATLARI

Kanuni’nin scooter modelleri, şehir içi ulaşımda konfor ve pratikliği ön planda tutan kullanıcılar için geliştirilmiştir. Aralık 2025 itibarıyla öne çıkan modeller ve fiyatları şu şekildedir:

Model Motor Fiyat Kanuni Scooter Seha 250 250 cc ₺208.975,00 Kanuni Scooter Seha 150 150 cc ₺168.796,00 Kanuni Scooter Seha 125 125 cc ₺162.335,00 Kanuni Scooter Resa 125 125 cc ₺88.100,00 Kanuni Scooter Mati 125 125 cc ₺77.785,00

SCOOTER MOTOSİKLETLER NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Scooter motosikletler, özellikle şehir yaşamında sundukları avantajlar nedeniyle son yıllarda daha fazla tercih ediliyor. Kanuni scooter modelleri de bu beklentilere yanıt veren yapısıyla öne çıkıyor.

Şehir içi trafikte pratik kullanım

Konfor odaklı sele ve süspansiyon yapısı

Günlük kullanım için ideal motor hacimleri

Ekonomik yakıt tüketimine uygun tasarım

KANUNİ ATV MODELLERİ İLE ARAZİ DENEYİMİ

Kanuni, yalnızca şehir içi motosikletlerle sınırlı kalmayarak zorlu arazi koşulları için geliştirilen ATV modelleriyle de dikkat çekiyor. Off-Road kullanım için tasarlanan Kanuni ATV’ler, geniş lastikleri ve güçlü motor yapısıyla engebeli arazilerde sürüş kolaylığı sunuyor.

ATV200 Off-Road, ATV250 Off-Road ve ATV150U Off-Road modelleri, arazi sürüşü yapmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

KANUNİ MOTOSİKLET FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Kanuni motosiklet fiyatları; motor hacmi, tasarım, teknik donanım ve kullanım amacına göre farklılık gösteriyor. Scooter, cup ve ATV modelleri arasında geniş bir fiyat skalası sunulması, farklı bütçelere hitap edilmesini sağlıyor.

KANUNİ MOTOSİKLETLERDE EHLİYET ŞARTI VAR MI?

Kanuni motosiklet modellerinde ehliyet şartı, motosikletin motor hacmi ve sınıfına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kullanıcıların tercih edecekleri modele göre ehliyet gerekliliklerini incelemeleri önemlidir.

Kanuni scooter motosikletler kimler için uygundur?

Kanuni scooter modelleri, şehir içi ulaşımda konfor ve pratiklik arayan kullanıcılar için uygundur.

Kanuni motosiklet fiyatları Aralık 2025’te ne durumda?

Aralık 2025 itibarıyla Kanuni scooter modelleri farklı motor hacimlerine göre geniş bir fiyat aralığında sunulmaktadır.

Kanuni ATV modelleri hangi kullanım için tercih edilir?

Kanuni ATV’ler, zorlu arazi şartlarında sürüş yapmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Kanuni motosiklet fiyatları Aralık 2025 döneminde, şehir içi kullanım için scooter modellerinden arazi şartlarına uygun ATV seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Yerli üretim gücü, yaygın servis ağı ve farklı beklentilere hitap eden modelleriyle Kanuni, motosiklet kullanıcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kanuni motosiklet fiyatlarına bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.