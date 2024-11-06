Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekimler temsilcilerini seçti

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hekimler, 2024-2026 dönemi İstanbul Tabip Odası temsilcilerini seçmek için 5 Kasım 2024 Salı günü, Başhekimlik Binası 2. Kat Toplantı Salonu Fuayesi'nde bir araya geldi.

Hastane Başhekimi Dr. Ali Kocataş’ın da oy kullandığı temsilci seçimine, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Pınar Saip, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyeleri, hastanede görevli İTO önceki dönem Yönetim Kurulu üyesi Dr. Tamer Yazar, İTO Temsilciler Kurulu Divanı üyesi Dr. Cemile Özdemir, İTO Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Merve Yıldırım ile tabip odası temsilcileri katıldı.

Fuaye alanında bir araya gelen hekimler oylarını kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen seçimin sonuçları şöyle:

Dr. Alper Uysal (Gastroenteroloji)

Dr. Asel Dibaçe Köysal (Anestezi)

Aydın Ağaoğlu (1.Basamak Pratisyen Hekim)

Dr. Büşra Koç (Nöroloji)

Dr. İsmail Mert Zure (Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon)

Dr. Mahmure Aslan (Biyokimya)

Dr. Suna Dilbaz (Beyin ve Sinir Cerrahisi)

SEÇİM ÖNCESİNDE BAŞHEKİM ZİYARET EDİLDİ

Seçim öncesinde İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşen Yavru, TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO önceki dönem Yönetim Kurulu üyesi Dr. Tamer Yazar, İTO Temsilciler Kurulu Divanı üyesi Dr. Cemile Özdemir ve hastane temsilcisi Dr. Suna Dilbaz, Başhekim Dr. Ali Kocataş'la görüştü. Görüşmede sağlık alanında yaşanan güncel gelişmeler ve sorunlar üzerine konuşuldu.