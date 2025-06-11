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Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı

Ajans Haberleri
  • 11.06.2025 22:02
  • Giriş: 11.06.2025 22:02
  • Güncelleme: 11.06.2025 22:02
Kaynak: DHA
Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı

Sedat ÜNAL- Gülgün AKYOKUŞ/ SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanyonda bulunan Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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