KaosGL’ye erişim engeli
Haber Merkezi
LGBTİ+ haber portalı KaosGL.org’a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) "Güvenli Net" projesi kapsamında 18 Eylül tarihi itibarıyla internet servis sağlayıcılarının "Aile" ve "Çocuk" profillerinden erişim engeli getirildi.
Öte yandan İstanbul Şişli’de ELEV Vakfı Okulları’nın 6 Haziran’da düzenlenen mezuniyet töreninde dev ekranın veli ve öğrencilerin üzerine düşmesine ilişkin haberlere erişim engeli getirtildi. Okulları sahibi Erkan Şahin’in talebi üzerine karar Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verildi.