Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara sergisi AKM’de

İrem İLYAS

20 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihleri arasında AKM Sergi Salonu’nda izleyiciyle buluşacak “Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara” sergisi, kentsel yaşamın yarattığı kaos ortamında doğayla yeniden bağ kurma arzusunu merkeze alıyor. Küratörlüğünü Füsun Çağlayan ve Figen Batı’nın üstlendiği sergi, çağdaş Türk resminde manzara temasının insan-doğa-kültür eksenindeki dönüşümünü görünür kılıyor.

Sergi, özellikle 1990’lı yıllarda sanat hayatına başlayan bir sanatçı kuşağının üretimlerinden oluşuyor. Doğayı figür, nesne ya da soyut biçimlerle ele alan bu eserler, Batı modernizmi ve post-izlenimci yaklaşımlar ile kurulan ilişkiyi yansıtırken, insanın doğa karşısındaki kimlik ve varoluş arayışını da sorguluyor.

Çoklu malzeme kullanımıyla zenginleşen işler, hem geleneksel hem çağdaş anlatım biçimlerini bir araya getiriyor. Doğaya dönüş, kadim bilgiye yönelme, kentsel bunalım ve bireysel arınma temaları sergi boyunca farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor.

Katılımcı sanatçılar arasında Gülden Artun, Füsun Çağlayan, Figen Batı, Hülya Düzenli, Talat Enlil, Berna Erkün, Umut Germeç, Müfit İşler, Berrin Kayman, Bahar Kocaman, Hülya Küpçüoğlu, Nur Özalp, Ahmet Özel, Erkan Özdilek ve Melihat Tüzün yer alıyor.