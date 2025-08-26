KAP'a açıklama yapıldı: İstanbul'un dev hastanesi satıldı

Bünyesinde Medical Park ve Liv Hospital gibi hastaneleri bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), Özel Medistanbul Hastanesi'ni satın aldı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı son satın alma hamlesini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket Sultangazi'deki Özel Medistanbul Hastanesi'ni de bünyesine kattı.

Öte yandan hastanenin ismi de "Özel Medicalpark Tem Hastanesi" olarak değiştirildi.

MLP Care'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu; İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına, Özel Medistanbul Hastanesi isminin Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar vermiştir. Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medicalpark Tem Hastanesi 35.000 metrekare kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanenin yatak kapasitesinin yeni bir ruhsat ile birleştirilerek 150 yataklı bir hastaneye çıkarılması planlanmaktadır."