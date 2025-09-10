KAP'a bildirildi: ASELSAN’a rekor sipariş
ASELSAN'a, hava savunma sistemlerinin tedariki için milyar 650 milyon Euro'luk hava savunma siparişi verildi. ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan anlaşmanın 1 milyar 650 milyon Euro tutarında olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon Euro olan sözleşme imzaladı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.