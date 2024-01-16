KAP'a bildirildi: Sabancı Holding'den birleşme kararı

Hacı Ömer Sabancı Holding, Exsa ile birleşme işleminin tescil işlemiyle birlikte tamamlandığını duyurdu.

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Exsa ile birleşme işleminin tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada "Böylelikle, Exsa'nın finansal varlıkları ile Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin yüzde 50 sermaye payı, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payı ile Exsa Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payı Şirketimiz mülkiyetine geçmiş bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Dün yapılan açıklamada, "Birleşme neticesinde, Şirketimizce 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirilmiş olup, bu suretle ihraç olunacak paylar Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli olan yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben Exsa'nın Şirketimiz dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecektir" denildi.