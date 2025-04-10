Kapadokya beyaza büründü

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü. Karlar altındaki Peribacaları dron ile havadan görüntülendi.

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla beraber Kapadokya bölgesinin yüksek kesimlerinde bulunan peribacaları karlar altında kaldı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan ve yılda yaklaşık 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Kapadokya bölgesinin en uç noktası olan ve Dünyanın en büyük doğal gökdeleni olma özelliğini taşıyan Uçhisar Kalesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Karlar altındaki Uçhisar Kalesi dron ile görüntülendi.