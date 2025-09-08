Giriş / Abone Ol
Kapadokya'da balon turları ertelendi

Kapadokya'daki sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Güncel
  • 08.09.2025 09:44
  • Giriş: 08.09.2025 09:44
  • Güncelleme: 08.09.2025 09:46
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kapodokya'daki sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Sıcak hava balon turu, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yapılamadı.

Nevşehir ve çevresinde sabah erken saatlerde başlayan sağanağın, bugün (8 Eylül Pazartesi) ve yarın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları balon uçuşlarının gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.

