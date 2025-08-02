Kapadokya'da "Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi" açıldı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı olan "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğince hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kapadokya'nın turistik merkezlerinden Uçhisar beldesinde "Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi" düzenlendi.

Bir otelin terasındaki programda, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, beldede düzenledikleri etkinliğin Çin kültürel değerlerinin yansıtılması açısından değerli olduğunu belirtti.

Xuebin, 2026 yılının Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümü olduğunu ifade ederek, "2026 yılı aynı zamanda Çin ay takvimine göre 'At yılı'dır. Kapadokya ise tarih boyunca 'güzel atlar diyarı' olarak bilinmektedir. Umarım bu seferki etkinlik bir başlangıç olacak, bundan sonra 'at' kültürel ögesi çerçevesinde daha fazla sergi, performans ve gençlik değişim programı düzenlenecektir. Böylelikle ikili kültürel etkileşim ve birliğinin derinleştirilmesine ve halklarımız arasındaki gönül bağlarının pekiştirilmesine katkı sağlanacaktır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da Kültür Yolu Festivali'nin Türkiye'nin yanı sıra insanlığın ortak kültür mirasına açılan büyük sahne olduğunu dile getirdi.

Çin kültürünün asırlık geleneklerinin sergilenmesinin festivalin uluslararası kimliğini pekiştirdiğini kaydeden Yazgı, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık tarihiyle Çin kültürü, çayın zarif seremonisinden kaligrafinin inceliğine, müziğin derinliğinden dansın estetiğine kadar insan ruhuna dokunan eşsiz birikimiyle bugün bizlerle buluşuyor. Çin ve Türkiye, her ne kadar birbirinden uzak diyarlarda yer alsalar da toprağa, suya, göğe duydukları derin saygıyla, geleneklerine olan içten bağlılıklarıyla ve zarafeti yücelten estetik anlayışlarıyla birbirine özden benzeyen iki kadim kültürdür. İşte bu ortak değerler, iki millet arasındaki kültürel bağların köklerini derinlere taşıyarak, gelenek ile estetik arasında kurulan zarif yakınlaşmaya ilham olmaktadır."

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği etkinliğin festivale renk kattığını ifade ederek, "Türkiye ile Çin ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla bu tür kültür ve sanat etkinliklerinin önemi büyüktür. Kapadokya'da 2023 yılında yaklaşık 26 bin ziyaretçi ağırlamışken bu geçen yıl 90 bine ulaştı. Böylelikle yabancı misafirlerimiz arasında ikinci sıraya yerleşti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çin müzik kültürü enstrümanlarından guzheng dinletisi sunuldu, Çin dansı sahnelendi.

Katılımcılar, daha sonra kaligrafi ve resim sergisini gezdi.