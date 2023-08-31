Kapadokya'da sıcak hava balon turları hafta sonuna ertelendi

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle iki gün ertelendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da peribacalarının kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan ve bugün gerçekleştirilemeyen balon turları yarın da olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamayacak.

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, rüzgar, sis ve yağış gibi hava koşulları uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Yetkililer, rüzgarın etkisini yitirmesiyle turların hafta sonundan itibaren yeniden düzenlenebileceğini bildirdi.