Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Kapadokya’da yapılan sıcak hava balonu turları, bölgede zaman zaman etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle iptal edildi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya’da yılda ortalama 260 gün yapılabilen uçuşlar mevsim şartlarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor.

Kapadokya bölgesinde günlük 154 sıcak hava balonunun uçuşuna izin veriliyor.

Sıcak hava balon uçuşları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nevşehir Kapadokya Slot Merkezi'nin değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Balon turları, bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar ve yağmur yağışı nedeniyle yapılamadı. Turların yarın tekrar başlaması bekleniyor.