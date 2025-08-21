Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kapadokya’da bayrak direğinde dansa soruşturma

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı ülke vatandaşı kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 21.08.2025 10:55
  • Giriş: 21.08.2025 10:55
  • Güncelleme: 21.08.2025 11:00
Kaynak: Haber Merkezi
Kapadokya’da bayrak direğinde dansa soruşturma
Fotoğraf: DHA

Uçhisar beldesindeki tarihi kalede bir kadın turist, Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yaptı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine Nevşehir Valiliği yabancı ülke vatandaşı kadın turist hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Nevşehir Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden Uçhisar beldesinde meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhal yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. Maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BirGün'e Abone Ol