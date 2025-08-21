Kapadokya’da bayrak direğinde dansa soruşturma

Uçhisar beldesindeki tarihi kalede bir kadın turist, Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yaptı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine Nevşehir Valiliği yabancı ülke vatandaşı kadın turist hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Nevşehir Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden Uçhisar beldesinde meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhal yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. Maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."