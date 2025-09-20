Kapadokya’da peribacası yıkıldı
Kapadokya’da, Göreme beldesindeki bir peribacası gece saatlerinde büyük ölçüde yıkıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Türkiye’nin turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde yıkıldı.
Kapadokya bölgesindeki merkeze bağlı Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı.
Peribacasından dağılan kaya parçaları çevreye sıçradı. Olayda yaralanan olmadı.
Peribacasının diğer bölümü de yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.
İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.