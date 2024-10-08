Kapadokya’daki kaçak yapılar hakkında soru önergesi: Ne zaman yıkılacak?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Sayıştay’ın 2023 Kapadokya Alan Başkanlığı denetim raporunu Meclis’e taşıdı.

Rapora göre Kapadokya’da 2020-2022 yılları arasında sadece 166 kaçak yapı yıkıldı. Ancak geriye kalan 420 yapı için alınan yıkım kararları henüz uygulanmadı. Kaçak yapılarla ilgili önlem alınmamasına tepki gösteren Çelenk, "Kapadokya’da risk oluşturan 420 kaçak yapıyla ilgili gerekli tedbirler neden alınmadı?" diye sordu.

ERSOY: “500’ÜN ÜZERİNDE KAÇAK YAPI YIKILDI”

Sayıştay’ın 2023 Kapadokya Alan Başkanlığı denetim raporuna göre, 2020-2022 yılları arasında Kapadokya’da yalnızca 166 kaçak yapı yıkıldı. Oysa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağustos 2023’te yaptığı açıklamada, "Kapadokya Alan Başkanlığı hayata geçtiğinden beri tarihi ve kültürel dokuya zarar veren 500'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı" ifadelerini kullanmıştı. Rapordan anlaşıldığı üzere, Kapadokya bölgesinde imarsız birçok yapı bulunmasına ve bu yapılar için yıkım kararı alınmış olmasına rağmen gereken işlemler yapılmadı.

“KAÇAK YAPILAR NE ZAMAN YIKILACAK?”

Duruma tepki gösteren DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, “2020-2022 yılları arasında yıkımı gerçekleştirilen 166 yapı dışında, geriye kalan 420 yapı için yıkım işlemleri neden gerçekleştirilmemiştir? Bu işlemlerin ne zaman yapılacağına dair bir planlama var mıdır?” diye sordu.

“2016 YILINDAN İTİBAREN YIKIM KARARI ALINAN AMA UYGULANMAYAN KAÇ YAPI VAR?”

Rapora göre, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 2019 yılında kurulmasından önce, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları tarafından alınan yıkım kararları ile 2019 sonrasında Kapadokya Alan Komisyonu’nun verdiği kararlar dâhilinde toplam 586 yapı için mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle yıkım kararı çıkarıldı. Bu yıkım kararlarının bazılarının çok eski tarihlerde alındığı da vurgulandı. Raporda, 2016 yılına ait kararlar bile halen uygulanmadığına işaret edildi. Üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen kaçak yapıların halen yıkılmamasına dikkat çeken Çelenk, “2016 yılından itibaren yıkım kararı alınan ancak henüz bu doğrultuda yıkımı tamamlanmayan bina sayısı kaçtır? Bu yıkım işlemlerinin gecikme sebebi ya da sebepleri nedir?” dedi.

“KAÇAK YAPI İNŞA EDEN KAÇ KİŞİ YARGILANDI?”

Kaçak yapı inşa edenler hakkındaki hukuki süreçleri de soran Çelenk, “Kaçak yapı inşa eden kaç kişi hakkında soruşturma/yargı süreçleri başlatıldığı konusunda bakanlığınızın bir takibi söz konusu mudur? Bu kişilere yönelik idari, hukuki ya da maddi tedbirler nelerdir?” dedi.

“KAÇ KAMU GÖREVLİSİ YARGILANDI?”

Kamu görevlilerinin kaçak yapı süreçlerindeki dahlini dair de konuşan Çelenk, “Kaçak yapı inşa süreçlerinde kamu görevlilerinin dahline dair veriler var mıdır? Varsa kaç kamu görevlisi yargılanmıştır? Böyle bir durum tespit edilmişse ilgili kamu görevlileri hakkındaki soruşturma süreçlerinde hangi kurumlar sorumluluk almıştır?” ifadelerini kullandı.