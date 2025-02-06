Kapalı 109 köy yolundan 104’ü açıldı

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özel İdare ekiplerini gece boyu yaptığı çalışmalarla kapanan 109 köy yolundan 104’ü açıldı ancak 5 köy yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısınınj ardından beklenen kar akşam saatlerinde Düzce’de etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekiplerinin gece boyu yaptığı mesai ile birlikte kapanan 109 köy yolundan 104’ü açılırken 5 tane köyün ulaşımının yeniden sağlanması için çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Merkezde 35 ekibin kar yağışında köy yollarını açık tutmak için çalıştığı il genelinde 69 ekip, 13 greyder, 7 lastik yükleyici, 16 kanal kazıcı, 19 kar bıçaklı kamyon, 2 tuzlama ve küreme aracı, 1 kar püskürtme aracı, 10 pickup ve 69 ekip aralıksız olarak çalışma yürütüyor.

Halen kapalı olan Gümüşova’da 1 ve Yığılca’da 4 köy yolunun yeniden trafiğe açılabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.