Kapalı grupta kritik hamle: Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

CHP Genel Merkezi, mutlak butlan kararının üçüncü gününde çok sayıda toplantı ve görüşmeye ev sahipliği yaptı.

CHP’de günün ilk gelişmesi, “Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı” oldu. İstinafın CHP Kurultayı’na yönelik kararının ardından yaşananların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra CHP Lideri Özgür Özel de katıldı. Toplantının ardından ortak bir metin ile Özel yönetimine destek açıklaması yapılacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı için milletvekilleri saat 10.00 itibarıyla parti binasına geldi.

KAPALI GRUP TOPLANTISI

Parti Meclisi salonunda gerçekleştirilen toplantı saat 11.20’de başladı. Toplantı salonunun girişine hazirun listesi konuldu. Milletvekilleri, toplantı salonuna girmeden önce hazirun listesine imza attı. CHP’liler imza uygulamasının bu toplantıya özel olmadığını, rutin bir uygulama olduğunu belirtti.

Toplantıya, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın ya da Özgür Özel yönetimine muhalif bazı milletvekillerinin de katılması dikkati çekti. MYK salonunun tamamına yakınının dolduğu görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'E 95 OY

CHP Lideri Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildiği bildirildi.

Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekilinin ise Özel’e desteklerini bildirdiği aktarıldı.

CHP’liler, mahkeme kararının ardından CHP’nin Grup Başkanlığı görevine dönen Özel’in, “Meclis grubunun güvenini tazelediğini” söyledi.

MECLİS DIŞINDA SEÇİM GEÇERLİ Mİ?

TBMM İçtizüğü'ne göre partiler, Meclis dışında da grup toplantılarını gerçekleştirebiliyor. Siyasi parti gruplarının Meclis dışında gerçekleştirdiği toplantıların seçimli olmasının önünde de bir engel bulunmuyor. İçtüzükte, seçim tutanağının Meclis Başkanlığı'na gönderilmesinin ardından kararın kesinleşeceği belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel’e desteklerini bildirdi.