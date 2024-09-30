Kapalıçarşı esnafı protestoya başladı

Haber Merkezi

Kapalıçarşı esnafı, işgaliye ücretlerine yapılan zamlara tepki gösterdi. Metrekare başına 8 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen yeni tarifeye karşı esnaflar, dükkanlarının ışıklarını öğlen saatlerinde söndürerek protesto düzenlemeye başladı.

Fatih Belediyesi, Kapalıçarşı esnafından aldığı işgaliye ücretini 900 TL’den dükkânın konumuna göre metrekare başına 8 bin-15 bin TL’ye çıkardı. Yapılan zamma tepki gösteren esnaflar kararı protesto etmek için her gün öğlen 12.00’de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başladı. Mısır Çarşısı’nda işgaliye ücretinin metrekare başı 700-900 TL olduğunu belirten esnaf kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Geçtiğimiz ay Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kapalıçarşı’daki işgalleri düzenlemek için harekete geçmişti. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, dükkan önlerinde belirlenen sınırların dışına çıkılarak yapılan işgaller konusunda esnaf uyarılmıştı.