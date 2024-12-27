Kapalıçarşı Pazar günü açık mı? 2025 Kapalıçarşı çalışma saatleri

Kapalıçarşı (Grand Bazaar), İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biridir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bu eşsiz çarşı, hem alışveriş hem de tarihi bir deneyim sunar. 2025 yılı itibarıyla Kapalıçarşı'nın çalışma saatleri ve pazar günü açık olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. İşte Kapalıçarşı’nın ziyaret planınızı kolaylaştıracak bilgiler:

KAPALIÇARŞI PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Kapalıçarşı, pazar günleri kapalıdır. Hafta içi ve cumartesi günleri açık olan çarşı, pazar günleri sadece esnafın dinlenmesi için değil, aynı zamanda çarşının temizliği ve bakımı için de kapalı tutulmaktadır. Bu nedenle, Kapalıçarşı’yı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, pazar günleri dışında bir gün tercih etmelisiniz.

KAPALIÇARŞI ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

2025 yılı itibarıyla Kapalıçarşı'nın güncel çalışma saatleri şu şekildedir:

Pazartesi – Cumartesi: 10:00 - 19:00

Pazar: Kapalı

Kapalıçarşı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların ilk günlerinde de kapalıdır. Ancak bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam eder.

KAPALIÇARŞI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Kapalıçarşı, pazartesi gününden cumartesi gününe kadar haftanın altı günü hizmet vermektedir. Çalışma saatleri boyunca yerli ve yabancı ziyaretçiler alışveriş yapabilir. Ancak pazar günleri ve resmi tatillerin bazı günlerinde Kapalıçarşı kapalıdır.

KAPALIÇARŞI’YA GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Kapalıçarşı’ya giriş tamamen ücretsizdir. Çarşı içerisinde yer alan mağaza ve dükkanlarda alışveriş yaparken bütçenize uygun ürünler bulabilirsiniz. Her bütçeye hitap eden Kapalıçarşı, ziyaretçilerine farklı kategorilerde ürünler sunar.

KAPALIÇARŞI’YA NASIL GİDİLİR?

Kapalıçarşı’ya ulaşım oldukça kolaydır. İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan çarşıya, şehrin birçok noktasından toplu taşıma ile ulaşabilirsiniz:

Tramvay: Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı (T1) ile Beyazıt durağında inebilirsiniz.

Otobüs: Beyazıt Meydanı’na giden otobüs hatlarıyla Kapalıçarşı’ya ulaşabilirsiniz.

Yürüyüş: Sultanahmet ve Eminönü gibi turistik noktalardan Kapalıçarşı’ya yürüyerek ulaşmanız mümkündür.

KAPALIÇARŞI’DA NELER BULUNUR?

Kapalıçarşı’da el işi halılar, mücevherler, baharatlar, antikalar ve hediyelik eşyalar gibi birçok ürün bulunmaktadır. Ayrıca, çarşı içerisinde yer alan kafelerde Türk kahvesi veya çay keyfi yapabilirsiniz. Özellikle tarihi atmosferi ve otantik ürünleriyle Kapalıçarşı, alışveriş yapmasanız bile gezilip görülmesi gereken bir yerdir.

KAPALIÇARŞI ZİYARETİ İÇİN İPUÇLARI

Erken Saatlerde Ziyaret Edin: Sabah saatleri, çarşının daha sakin olduğu bir zaman dilimidir. Bu sayede alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Sabah saatleri, çarşının daha sakin olduğu bir zaman dilimidir. Bu sayede alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Pazarlık Yapmayı Unutmayın: Kapalıçarşı’daki birçok dükkanda pazarlık yapmak mümkündür.

Kapalıçarşı’daki birçok dükkanda pazarlık yapmak mümkündür. Tarihi Noktaları Kaçırmayın: Çarşı içerisindeki tarihi camiler, hanlar ve çeşmeleri keşfetmeyi unutmayın.

KAPALIÇARŞI İÇİNDE YEMEK YENİR Mİ?

Evet, Kapalıçarşı içerisinde Anadolu mutfağının çeşitli lezzetlerini sunan restoran ve kafeler bulunmaktadır.

KAPALIÇARŞI’DA KREDİ KARTI GEÇERLİ Mİ?

Çoğu mağazada kredi kartı ile ödeme kabul edilmektedir, ancak nakit ödeme seçeneğini de değerlendirmenizde fayda vardır.

KAPALIÇARŞI GÜVENLİ Mİ?

Kapalıçarşı, güvenlik kameraları ve güvenlik personeli ile sürekli denetim altında tutulmaktadır. Ancak, kalabalık alanlarda kişisel eşyalarınıza dikkat etmeniz önerilir.