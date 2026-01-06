Kapalıçarşı'ya 4. dalga operasyon: 80 kişi hakkında gözaltı kararı

Kapalıçarşı kara para soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon yapıldı.

Forex bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı savcılık tarafından tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/279446 sayılı (Kapalıçarşı) soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ile şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği tespit edildi.

15 İLDE TOPLAM 80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Soruşturma dosyasına yansıyan bulgulara göre, suçtan elde edilen gelirlerin daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam ettiği belirtildi.