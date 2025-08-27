Kapalıçarşı’da 23 iş yerine operasyon: 1,25 milyar liralık değerli taşa el konuldu

Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen değerli taşlar, pırlanta ve takı gibi ürünlerin ticaretiyle ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kaçak yollardan Türkiye’ye getirilen ürünlerin Kapalıçarşı’da ticaretine yönelik düzenlenen ilk operasyonda 35 şüphelinin yakalandığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin ardından 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyonda, 1,3 kilogram değerli taş, 135 ziynet eşyası, 1132 zümrüt, yakut ve pırlanta, 1 kurusıkı silah, 109 fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 dijital materyal ele geçirildi.

Değerli taşların piyasa değerinin toplam 1 milyar 250 milyon lira olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan toplam 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçları ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yollarla Türkiye'ye değerli taş, pırlanta, takı gibi ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 41 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtilmişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 41 adrese, 21 iş yerine ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 445 milyon 750 bin liralık 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile 945 ziynet eşyası ele geçirildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, operasyonlarda 41 şüpheliden 35'inin gözaltına alındığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen vergi müfettişlerinin de aramalarda hazır bulunduğu, yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildiği, bunların türü, miktarı ve piyasa değerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedilmişti.