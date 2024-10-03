Kapalıçarşı’da işgaliye isyanı

Bahar GÖNÜL

Yaklaşık 4 bin dükkânın yer aldığı İstanbul Kapalıçarşı, 25 bin çalışanı 100 binlerce ziyaretçisi ile dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri. 1460 yılı kuruluşu olarak kabul ediliyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen mekanlarından biri. Şimdilerde bir eylemle gündemde. Her gün saat 12’de tüm ışıklar sönüyor. Esnaf eylemine bizde az rastlanır. Ne olup bittiğini yakından görelim dedik. Kapalıçarşı’nın yolunu tuttuk.

Sorunu şöyle özetleyebiliriz; Çarşıdaki her dükkan önünde yer alan bölüm için her ay Fatih Belediye’sinin belirlediği bir işgaliye bedeli ödüyor. Bu aya kadar bu ücretin metrekaresi 900 TL iken bir anda 15 bin TL’ye çıkarılıyor. Bazı dükkanların işgaliye ücreti iç mekan kirasını geçiyor bu durumda.

YÖNETİM SORUNLA İLGİLENMİYOR

Esnaf, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş’un konuyla ilgilenmediğini öne sürdü. Belediyenin Mısır Çarşısı, Tahtakale, Bakırcılar Çarşısı’nda metrekaresinden 900 TL aldığını Kapalıçarşı’dan bu kadar fahiş bedeller istenmesine anlam veremediklerini dile getirdiler.

Konuyla ilgili mahkemeye başvuracaklarını söyleyen Kapalıçarşı esnafı, Fatih Belediyesi’nin işgaliye ücretlerini tekrar gözden geçirmesini talep ediyor. Esnaf ‘Kapalıçarşı’yı terk etmemizi mi istiyorlar’ diye soruyor.

‘SİYASET NASILSA KAPALIÇARŞI DA ÖYLE’

Kapalıçarşı’da pantolon dükkanı olan Eski Elbiseciler Oda Başkanı Hüseyin Önen durumu şu sözlerle özetledi: Türkiye’nin bulunduğu ekonomik kriz içinde Fatih Belediyesi’nin istediği işgaliye bedelini keyfi olarak yorumladı. Hüseyin Önen, “Benden metrekare başına 8 bin TL istediler. 40 santimetrekare ölçüldü. Kapalı alanlarda işgaliye olmaz. Burası da ana arter değil, Kapalıçarşı adı üzerinde. Turizm Bakanlığı’na bağlı. Belediye bunu keyfi yapıyor. Esnafı mağdur ediyor. Turist de gelmiyor, yerlisi zaten gıdasına ancak bakabiliyor.”

Çanta satıcısı Hakan Atıcı ise konuyla ilgili avukatlarla görüşüldüğünü belirterek mahkemeye başvuracaklarını ifade etti. Atıcı, “Esnaf buna karşı tabii. Bir mücadeleye başlandı. Bazı yerlerde dükkan kirasının üzerinde işgaliye istiyorlar. Kapalıçarşı’nın yüzde 84’ü şahıslara ait, belediyenin burada çok az mülkiyeti var. Ama ona rağmen çok daha fazla etkin oluyor. Bu ne kadar yasal onu da bilmiyoruz. Mahkemeyle çözülecek bu iş anlaşılan. Bu konuda avukatlarla da görüşülüyor. Kapalıçarşı restore edilirken esnaf katkıda bulundu. Yapılırken esnaftan para alıyorsun, çöpüne güvenliğine, aydınlatmasına kadar esnaf sağlıyor burada dolayısıyla belediyenin buraya herhangi bir katkısı yok. Ama işgaliye diye bir şey çıkarttılar, ödememizi istiyorlar. Metrekaresine 30 bin lira istedikleri yer var. Bu bazı dükkanlarda 112 bin liraya, 180 bin liraya varan işgaliyeler demek” dedi.

Aynı zamanda Kapalıçarşı yönetiminden memnun olmadıklarını getirin Atıcı, “Yönetimde belediye de var diğer kurumlar da. Biraz da siyasi. Soyadı Kurtulmuş olan birisi başkan. Numan Kurtulmuş’un da akrabası. Siyaset nasıl gidiyorsa Kapalıçarşı da öyle gidiyor” dedi.

Durumu adaletsizlik olarak değerlendiren esnaf Turan Kaplan da “Ne demek 10 bin lira metrekaresi? Bin 500 TL kira veren esnafa 10 bin TL işgaliye parası yazdılar bugün. Bu adaletsizlik. Zaten iş güç yok belediye bizi tedirgin ediyor. Bakırcılar Çarşısı’ndan, Mısır Çarşısı’ndan metrekaresine 900 TL işgaliye alıyor bizden 10 bin TL istiyor. Bize dükkanları bırakın gidin diyorlar resmen. Belediyenin bu durumu tekrar gözden geçirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

ESNAFIN CEBİ BELEDİYEYE GEÇTİ

37 yıldır çarşıda olduğunu aktaran Burhan Anadol, esnafın cebinin belediyeye geçtiği yorumunu yaparak, “Mısır Çarşısı’yla bizim her zaman aynı miktardı. Fakat haziran ayında Mısır Çarşısı’nda 680 TL’den 1080 TL’ye çıkardılar. Kapalıçarşı’da metrekareye 10 bin, 12 bin, 15 bin gibi rakamlar istediler. Yani bir yere 400 TL zam yapılıyor, bizlere de bin katı mı dersiniz, yüz katı mı oluyor böyle bir zam yapılıyor. Benim dükkanımın cephesinde yaklaşık 5 metrekare işgaliyem var. Bu demektir ki ben 60 bin lira devlete vereceğim. Kiram 60 bin TL değil ki ben belediyeye 60 bin TL işgaliye vereyim. Esnaf haliyle alevlendi. Esnafın cebi belediyenin eline geçti. Kendileriyle konuştuk ama maalesef hiçbir insani, hiçbir etik yaklaşımda bulunulmadı” dedi.

Burhan Anadol

Anadol, Kapalıçarşı yönetimine çarşı içinden birinin başkanlık etmemesinin sıkıntı olduğunu dile getirdi. Anadol:"Bunu da söylemekten hicap duyuyorum ama Kapalıçarşı Yönetim Kurulu’nun başına dışarıdan birini getirdiler. Dertlerimize çare bulmuyor, bize yardımcı olmuyor. Bu işin içine siyaset girmiş gibi gözüküyor, hoş değil. Ben AKP’ye oy veren biriyim ama şayet bu adam siyasetten dolayı buraya geldiyse bu büyük yanlış. Bundan 4-5 sene öncesine kadar Kapalıçarşı’yı yönetenler Kapalıçarşı’dan insanlardı. Bizi bizden biri gelip yönetecek. Dışarıdan gelen bizim ne derdimizi bilir”

Hediyelik eşya dükkanı olan Rıza Önen ise, dükkanının vitrini olmadığı halde 5 bin TL vitrin kirası istendiğini aktardı. Cemal Kaya, işgaliye ücretlerini metrekare başına 32 bin TL’den başlattıklarını tepkiler üzerine biraz düşürdüklerini söyledi.