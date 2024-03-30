Kapanan Anadolu Partisi İlçe Başkanlığı binasında yangın

2015 yılında kapanan Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan ve 2015 yılında kapanan Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığında meydana geldi.

7 katlı apartmanın 5’inci katında, partinin ilçe başkanlığının bulunduğu daireden duman kokusu gelmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı sırada dairede kimse bulunmazken yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.