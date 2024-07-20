Kapanan şirket sayısı artıyor

Borçlarını ödemekte zorlanan firmalar ya iflas bayrağını çekiyor ya da konkordato yoluna gidiyor. Yılın ilk yarısında kapanan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 25 artarken 605 firma için konkordato süreci başladı.

Yüksek faiz ortamında işletmelerin finansmana erişimi giderek zorlaşıyor. Yılın ilk yarısında kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,14 arttı. Kredi musluklarının kapanmasıyla borçlarını ödemekte zorlanan şirketler ise konkordato yoluna gidiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre Ocak-Haziran döneminde 12 bin 329 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı ise yüzde 17 azalarak 53 bin 992’de kaldı.Haziran ayında ise geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 30 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 8 arttı. 2023 Haziran’ında 9 bin 956 şirket kuruluşu gerçekleşirken bu yılın Haziran ayında 6 bin 759 şirket kuruldu. Geçen yıl Haziran’da bin 938 şirket kapanırken bu yıl kapanan şirket sayısı 2 bin 96 oldu.

605 FİRMAYA GEÇİCİ MÜHLET

Finansman koşullarının zorlaşmasıyla borç ödeme güçlüğü yaşayan şirketler ise konkordato yoluna gitti. Konkordatotakip.com’un verilerine göre geçen yılın tamamında 519 dosya hakkında konkordato süreci dolayısıyla geçici mühlet kararı verilirken bu yılın ilk 6 ayında firma sayısı 605'e çıktı.

Konkordato için başvuran şirketlere verilen üç aylık geçici mühlet sonrasında şartların olumlu olması halinde 12 aylık “kesin mühlet” kararı veriliyor. 2023’te 353 firma hakkında kesin mühlet kararı verilirken bu yıl Ocak-Haziran döneminde 245 firma hakkında kesin mühlet kararı verildi.

İflasa karşı konkordato talep eden sektörlerin başında ise inşaat, tekstil ve akaryakıt istasyonları geldi. İflas ertelemenin kaldırıldığı 2018 yılında bin 384 olan konkordato sürecine giren şirket sayısı, 2019’da bin 391, 2020’de 419, 2021’de 451, 2022 yılında ise 404 oldu.

ESNAFLIK ZORLAŞIYOR

Ekonomik gidişat esnafı da zor duruma sokuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde her ay yayımlanan açılış-kapanış ilanlarına göre hayat pahalılığının öne çıktığı, faizlerin hızla yükseltildiği,

‘rasyonel zemine dönüş’ ifadelerinin kullanıldığı 2024’ün ilk yarısında 43 bin 655 bin esnaf kepenk kapattı.